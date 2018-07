Commercianti contro i saldi sleali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONEVENEZIA Oggi partono i saldi in quasi tutt'Italia e anche nel Veneto. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi. Pessimista il presidente dell'organizzazione in Veneto Massimo Zanon: «Su questo dato di previsione, che in Veneto riteniamo sarà inferiore rispetto alla media nazionale, potrebbero pesare gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati pochi giorni fa, che riducono il...