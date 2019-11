Commercialisti: l'industria del Nordest cresce di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Industria: Nordest l'area con la migliore performance in termini di fatturato, + 6,8% nel 2018+. Ma la Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha stilato lo studio sulle srl avverte: piccolo non è più bello, microimprese in sofferenza.In Italia rallenta la crescita delle srl dopo l'ascesa degli anni scorsi. Nel 2018 sono aumentati gli addetti (+ 2,4%), il fatturato (+ 4,7%) e il valore della produzione (+ 4,9%) ma in netta decelerazione al confronto del 2017 che segnava un incremento del + 3,6% per gli addetti, + 5,8%...