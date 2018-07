Comcast rinuncia a Fox Via libera per la Disney

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDIANEW YORK Partita chiusa per l'acquisizione di 21st Century Fox. Il ceo di Comcast, Brian Roberts, ieri ha gettato la spugna e ha fatto le sue congratulazioni a Bob Isner, il capo della Disney, vincitore della battaglia con un'offerta di 71,3 miliardi di dollari. La saga del consolidamento nel mondo della comunicazione e dell'entertainment non è tuttavia finita: resta la partita su Sky, nella quale Roberts si contrappone a Rupert Murdoch in una sfida che potrebbe ancora riservare nuove sorprese.L'attacco alla 21st Century era stato...