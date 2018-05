Comcast punta a sfilare Fox a Disney e offre 60 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEDIAROMA Comcast esce allo scoperto e conferma le indiscrezioni: è in una «fase avanzata» nella preparazione per un'offerta per gli asset della 21st Century Fox di Rupert Murdoch. Un'offerta che, se sarà presentata, sarà tutta in contanti e con un «premio» rispetto a quella «tutta in azioni di Disney».Il comunicato di Comcast è un messaggio chiaro ai suoi azionisti sulla strategia che intende seguire, a Murdoch che le aveva preferito Disney durante le trattative preliminari e soprattutto a Bob Iger, il numero uno di Topolino....