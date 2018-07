Coldiretti del Veneto: Salvagno presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGRICOLTURAVENEZIA Nuovo presidente per la Coldiretti Veneto: è Daniele Salvagno produttore di olio in provincia di Verona e a capo della Redoro, 13 milioni euro di fatturato, 15 dipendenti che con gli stagionali diventano 40; tre i frantoi e mille olivivoltori conferenti. Ha inoltre un'azienda vitivinicola di famiglia con amarone e ripasso.Salvagno guiderà la Coldiretti regionale per cinque anni e sarà affiancato da una squadra di dirigenti con l'età media di quarant'anni. La sua Vice è Franca Castellani. Lo ha deciso ieri l'assemblea...