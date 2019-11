Coin più forte con Marchi al 15%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOVENEZIA Coin imbarca un nuovo socio di spicco: Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu Jo, griffe dell'abbigliamento da 367 milioni di fatturato nel 2018 e 868 dipendenti.L'imprenditore emiliano fa il suo ingresso nel consiglio di amministrazione del gruppo veneziano con un aumento di capitale che lo porta a detenere una quota pari al 15%. I nuovi mezzi finanziari e all'esperienza di Marchi contribuiranno ad accelerare il piano di rinnovamento e sviluppo dell'insegna attualmente in corso per trasformare i punti vendita in...