Coin cambia Ad e sposa il commercio digitale

ABBIGLIAMENTOTREVISO Un manager donna, specialista del digitale, per consolidare il futuro 4.0 di Coin. Cristina Mollis è il nuovo amministratore delegato della catena dell'abbigliamento e dei prodotti per la persona e la casa: il consiglio di amministrazione della società l'ha nominata, cooptandola anche all'interno dello stesso organismo.Il nuovo incarico colma un vuoto nell'organigramma esistente, di fatto, da quando, nel marzo dell'anno scorso, il100% dell'azienda veneta era tornato in mani italiane, rilevato da una cordata di manager e...