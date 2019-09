Cnh perde i camion targati Iveco ma il controllo resta in capo a Exor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIASSETTOROMA Prosegue la trasformazione del gruppo Exor, la holding a cui fanno capo le attività della famiglia Agnelli. Cnh Industrial, l'azienda del gruppo che produce macchine per l'agricoltura e le costruzioni e veicoli industriali, separerà dal 2021 in una nuova società i camion Iveco e i motori Ftp. Una volta completata l'operazione, ci saranno due giganti - da una parte i veicoli commerciali e i motori, dall'altra ruspe e trattori - entrambi quotati in Borsa a Milano e New York, con sede legale ad Amsterdam e fiscale a Londra....