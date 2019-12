CNA

VENEZIA Artigiani pronti alla sfida della sostenibilità e dell'innovazione, ma mancano professionalità adeguate. In Veneto nel 2019 si sono cercati 54mila profili tecnici e oltre a 76mila operai specializzati. «Per le imprese artigiane è stato un anno alla ricerca di alte professionalità e operai specializzati, ovvero figure capaci di coniugare competenze manuali e conoscenza delle nuove tecnologie - spiega il presidente della Cna del Veneto Alessandro Conte -. Continuiamo a puntare sulla formazione e i servizi».

Come nel resto del mondo, il 2019 anche per il Veneto è stato anche l'anno dei temi legati all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Tra il 2015 e il 2019 oltre l'8% delle Pmi registrate in Veneto hanno investito in prodotti e tecnologie green. «Si tratta di questioni che riguardano tutti sottolinea Conte - e che rappresentano una sfida per il futuro delle nostre generazioni e del nostro territorio. In questi settori l'attenzione da parte della piccola impresa e dell'artigianato è già molto alta. Il pollice verde della piccola e media impresa artigiana è dovuto anche alla ricerca di nuovi ambiti di investimento, più sostenibili, e ha determinato nuove forme di occupazione».

Guardando all'andamento generale il 2019 incorona come settori trainanti in termini di fatturato delle imprese artigiane l'alimentare, la filiera del turismo, e i servizi alla persona. Il settore primario già nel 2018 aveva sfiorato i 6,5 miliardi di euro, crescendo di circa l'8% in più rispetto all'anno precedente. «Secondo l'Osservatorio della Cna, un quinto delle nuove assunzioni negli ultimi cinque anni sono arrivate dal settore del food & drink, ma sul comparto dichiara il segretario Matteo Ribon pesano gli enormi costi della burocrazia».

In ripresa, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, i settori dell'edilizia e del mondo della manutenzione.

EDILIZIA IN RIPRESA

«Da parte del mondo dell'artigianato c'è attesa per l'operatività della legge sul piano casa Veneto 2050 continua Ribon - che favorisce la riqualificazione e la ristrutturazione e si pone come opportunità interessante per il settore». In generale Cna punta su nuove tecnologie e ricambio generazionale anche per far fronte al rallentamento dell'economia tedesca e della Brexit: incognite che pesano sui comparti della meccanica, della moda e del legno.

