L'INDAGINEROMA Oltre la metà delle micro imprese italiane vogliono assumere nei prossimi sei mesi ma non trovano personale specializzato. Lo afferma la Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) al termine di un'indagine rilevando che «la crescita dell'occupazione è fortemente frenata dalle difficoltà, in molti casi dalla impossibilità, incontrate per reperire le figure professionali necessarie...