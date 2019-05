Club di imprenditori si prende Scame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZA D'IMPRESAVENEZIA Una decina di famiglie di imprenditori soprattutto di Venezia, Vicneza e Belluno si sono messi insieme in una holding - H4.0 - per investire in piccole aziende di nicchia ad alta redditività e di grandi prospettive. Il primo obiettivo centrato è la Scame Forni Industriali di Mareno di Piave (Treviso), sette milioni di fatturato, 30 addetti, un ebitda del 22% (cioè di oltre un milione), il 60% di vendite all'estero. «Ma può fare molto di più, negli ultimi anni la spinta sull'estero è un po' mancata - assicura...