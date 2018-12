CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CLASSIFICHEMILANO Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, è tempo di bilanci anche per i miliardari italiani. Secondo l'ultima classifica Forbes dei più ricchi del mondo stilata annualmente (uscita nel 2018 a inizio marzo), nella Forbes Billionaires gli italiani presenti erano 43, con un patrimonio netto combinato di 170,1 miliardi di dollari. In questi ultimi nove mesi diverse cose sono cambiate, per effetto delle variazioni dei prezzi di Borsa delle partecipazioni azionarie di ciascun appartenente alla lista, ma non solo. A cominciare...