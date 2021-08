Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CREDITOCIVIDALE Per i 14mila soci di Civibank, la banca popolare di Cividale che è diventata società per azioni e il primo istituto commerciale di credito a essere società benefit, c'è tempo fino al 14 settembre per sottoscrivere l'aumento di capitale fino a 50 milioni autorizzato dalla stessa assemblea dei soci due anni fa. Il diritto di opzione è possibile nella proporzione di 3 azioni nuove ogni 5 possedute. Per esemplificare: chi...