Civibank è una spa che ha visto entrare in forze Sparkasse, la Cassa di Bolzano è salita al 9,18% della banca friulana dopo il recesso di molti piccoli soci. Ma oggi l'ex Popolare di Cividale sta definendo un'altra operazione decisiva per il suo futuro. «Si tratta di un'operazione approvata dall'assemblea ancora due anni fa e poi bloccata per il Covid - spiega la presidente Michela Del Piero -. La delega al cda è fino a 65 milioni, nel...