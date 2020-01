Cipriani nel quadrilatero della moda

L'ESPANSIONE

VENEZIA Il gruppo Cipriani di Venezia si era fino ad ora espanso a livello internazionale, rimanendo invece solo nella città madre per quanto riguarda l'Italia. Forse era per la mancanza dell'occasione giusta, che sembra questa volta aver trovato a Milano. Il gruppo Cipriani ha infatto siglato un accordo con la Merope asset management, immomobiliare fondata e guidata da Pietro Croce, per la locazione trentennale dell'intero palazzo Bernasconi, situato all'angolo tra Corso Venezia e Via Palestro.

DA VENEZIA A MILANO

Il vantaggio, a quanto pare, è duplice, dal momento Merope asset management aveva acquisito il prestigioso immobile lo scorso settembre e stava cercando una destinazione appropriata. Sviluppato su quattro piani fuori terra e due interrati, per una superficie totale di circa 4mila metri quadrati, palazzo Bernasconi interamente dedicato al settore food del noto operatore, che già è presente a New York, Miami, Londra, Montecarlo, Abu Dhabi, Dubai e Hong Kong. Palazzo Bernasconi conterrà due ristoranti cipriani, un boutique hotel, un bar club, un centro benessere e uno fitness.

La consegna dell'immobile a Cipriani è prevista per settembre mentre l'apertura definitiva è in programma nel 2021. Palazzo Bernasconi ospiterà la seconda attività a marchio Cipriani nel mercato italiano, dopo il leggendario heritage della famiglia, a Venezia, dove sono presenti con gli storici Harry's Bar e Harry's Dolci.

TORNIAMO IN ITALIA

Il gruppo a Venezia è gestito da Arrigo Cipriani, padre di Giuseppe, il manager oggi alla guida delle attività che includono ristoranti, hotel e locali di lusso in tutto il mondo.

«Cipriani è nato a Venezia nel 1931 con l'Harry's Bar per poi espandersi in tutto il mondo - è il commento di Giuseppe Cipriani, a capo del gruppo Cipriani in tutto il mondo - e ora torna in Italia, a Milano, con un innovativo concept che mescola food, hospitality di alto livello e leisure. Per aprire a Milano era fondamentale trovare un luogo all'altezza delle nostre aspettative e Palazzo Bernasconi ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Milano sta crescendo a livello internazionale e il gruppo Cipriani vuole essere parte di questo eccezionale sviluppo della citta».

Advisor dell'operazione sono stati Luca de Ambrosis Ortigara, Founder & Managing Partner di Dea Real Estate Advisor, una boutique di consulenza indipendente con un approccio globale al settore immobiliare, e l'Investment Bank Crèdit des Alpes, banca d'affari svizzera presente in tutta Europa e Stati Uniti.

ECCELLENZA INTERNAZIONALE

Pietro Croce, fondatore e Ceo di Merope Asset Management, ha commentato così: «Siamo orgogliosi e onorati che palazzo Bernasconi, un landmark assoluto di Milano, sia stato scelto da un brand come Cipriani che affonda le sue radici in Italia e al contempo è riconosciuto a livello internazionale. Giuseppe Cipriani ha portato il meglio dell'italianità nel mondo; lavorare con lui ed il suo team è entusiasmante. Si tratta di un player di altissimo livello che darà al nostro palazzo Bernasconi lo splendore che merita e porterà un importante contributo alla città di Milano, che sta vivendo una straordinaria fase di crescita».

