Cina, accuse a Fedex per i pacchi a Huawei

In un nuovo capitolo della saga della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, le autorità cinesi hanno avviato un'inchiesta a carico di FedEx sospettata di «minare i legittimi diritti ed interessi dei clienti cinesi».Secondo l'agenzia di stato cinese Xinhua, «la compagnia americana recentemente non ha recapitato consegne urgenti ad indirizzi in Cina, danneggiando in modo grave i diritti e gli interessi legali dei suoi clienti e violando le leggi ed i regolamenti che governano l'industria delle consegne celeri in Cina». Martedì scorso...