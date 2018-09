Cig esaurita, rischio per 140 mila Di Maio: tutta colpa del Jobs Act

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Ieri sono stati ricevuti dai tecnici del Mise, oggi pomeriggio i leader dei sindacati dei metalmeccanici saranno ricevuti direttamente dal ministro Luigi Di Maio. Sul tavolo la vicenda degli ammortizzatori sociali in scadenza, con il rischio concreto di finire in mezzo a una strada per ben 189.000 lavoratori di cui 140.000 del settore metalmeccanico. Per una parte, circa 30.000, la soluzione è in arrivo con la norma sul ripristino della cassa integrazione per cessazione attività che, salvo sorprese dell'ultima ora, è contenuta...