DL SEMPLIFICAZIONI

ROMA Le aziende che vogliono usufruire delle ulteriori 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid previste dal dl Agosto dovranno pagare un contributo correlato alla retribuzione del lavoratore per le ultime nove se hanno avuto una riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 inferiore al 20%. Lo precisa l'Inps in un messaggio nel quale si chiariscono le modalità di richiesta delle nuove settimane di cassa sulla base del dl Agosto. L'Inps ricorda che i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti (Cig, cigo, assegno ordinario e Cisoa per l'agricoltura) indipendentemente dal ricorso e dall'effettivo utilizzo degli ammortizzatori nel primo semestre del 2020. Il decreto Agosto, infatti, «ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020». I periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati che si collocano in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti. Le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 - chiarisce l'Inps - possono richiedere la cig per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA