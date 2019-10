Choc e catastrofi naturali, l'Italia in coda per capacità di reazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Capacità di reazione zero. In caso di choc economico o catastrofe naturale l'Italia non ha forze né energie per reagire. Sembra che anche il governo se ne sia accorto. Nella Nota di aggiornamento del Def, infatti, viene chiesto a Bruxelles lo 0,2% di flessibilità in più (3,5 miliardi) per alcune spese eccezionali finalizzate ad «aumentare la resilienza del Paese». Di cosa si tratti, in concreto, non è chiaro, ma se l'obiettivo è rendere l'Italia più capace di adattarsi al cambiamento e di assorbire un urto senza rompersi, non c'è...