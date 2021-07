Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Contro l'inaspettato licenziamento di tutti i 422 dipendenti della fabbrica fiorentina Gkn, dopo il Mise scende in campo anche il ministro del Lavoro. «Ho sentito il sindaco di Campi Bisenzio e i miei uffici hanno contattato i sindacati; si tratta di modalità che non possono essere accettate e su cui bisogna trovare tutti gli elementi per scongiurarle» ha detto Andrea Orlando. L'annunciato chiusura ha lasciato tutti di stucco...