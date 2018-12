Chi è in credito con lo Stato non sarà pignorato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA È arrivato ieri in Consiglio dei ministri - ma mutilato - il decreto legge Semplificazione, al quale si affianca un disegno legge delega messo a punto dal ministro Giulia Bongiorno. Dalla trentina di pagine iniziali sono state stralciate le parti più contestate come le modifiche al codice degli appalti (soprattutto l'innalzamento a 2.500.000 di euro per affidare le opere di manutenzione senza un vero progetto definitivo), la creazione di un codice unico del lavori, la stretta su controlli ai medici che fanno attività...