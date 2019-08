Chase cancella i debiti ai clienti: «Un regalo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Un sogno di mezza estate che diventa realtà: la remissione dei debiti. Ebbene, questo sogno si è concretizzato almeno per qualcuno. I titolari di carte di credito di JPMorgan Chase in Canada si sono svegliati e hanno scoperto di non avere più alcun debito. La banca ha infatti deciso di azzerarlo, eliminarlo, cancellarlo nell'ambito della sua ritirata dal mercato delle carte di credito canadese. «Consideratelo un regalo», ha scritto ai clienti.La mossa è arrivata a sorpresa ed è stata accolta fra la gioia dei correntisti, ma...