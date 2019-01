Cgil, sul dopo Camusso testa a testa Colla-Landini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SINDACATIROMA La Cgil al rush finale per l'elezione del successore di Susanna Camusso alla segreteria generale. Mancano solo due settimane e un ultimo appuntamento di peso, il congresso dei pensionati dello Spi a Torino, prima dell'elezione del nuovo segretario al XVIII congresso nazionale di Bari in calendario dal 22 al 25 gennaio. Due gli sfidanti: Maurizio Landini, ex leader dei metalmeccanici della Fiom, proposto dal segretario generale uscente Susanna Camusso ad ottobre scorso come suo successore con il sì di quasi tutta la segreteria...