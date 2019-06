Cgil boccia la flat tax. Ferrari: sgravi sui lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SINDACATOVENEZIA Cgil contro la flat tax: è un premio per i ricchi in un Veneto dove l'evasione fiscale supera i 9 miliardi. Vertice domani a Venezia, 500 delegati incontreranno il segretario Maurizio Landini.«Nel ricco Veneto solo l'1,5% dei contribuenti Irpef dichiara un reddito superiore ai 100.000 euro e coloro che arrivano alla soglia di 75.000 raggiungono appena il 3,3%. Sono per la stragrande maggioranza dipendenti e pensionati (61%) - avverte la Cgil del Veneto, più di 401mila iscritti nel 2018 (meno della metà pensionati, 377 i...