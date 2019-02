Cgia Mestre: negata fattura elettronica alle officine auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISSERVIZIVENEZIA Autofficine senza fattura, la Cgia attacca il Consorzio Poste Motori formato da Poste Italiane, Postel, Kpmg Advisory e Sei Plus: non rilascia la fattura elettronica mettendo in difficoltà le autofficine autorizzate dal Ministero dei Trasporti che fanno le revisioni degli autoveicoli. Così dal 2 gennaio gli autoriparatori non possono più scaricarsi i costi del bollettino postale.«Se teniamo conto che in Italia si fanno quasi 14 milioni di revisioni auto all'anno - segnala Paolo Zabeo della Cgia - si stima che la mancata...