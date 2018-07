Cgia Mestre: la pressione fiscale (reale) sale al 48,3%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Sui contribuenti italiani fedeli al Fisco pesa una pressione fiscale «reale» che si attesta al 48,3%: 6,1 punti in più rispetto a quella ufficiale. E sebbene sia in calo dal 2014, la soglia raggiunta quest'anno rimane ancora «ingiustificatamente» elevata. È quanto calcola la Cgia di Mestre. La pressione fiscale ufficiale è data - rileva l'associazione - dal rapporto tra le entrate fiscali/contributive ed il Pil prodotto in un anno; nel 2018, al lordo del bonus Renzi, questa è destinata a scendere al 42,2%. Tuttavia, se...