Cgia Mestre: in vent'anni 200 miliardi di tasse in più

LO STUDIOMESTRE Dal 1997 al 2017 il peso delle tasse che gravano sui 41 milioni di contribuenti italiani è aumentato di quasi 200 miliardi (per la precisione 198, passando da 304 a 502 miliardi) ma con un tasso di evasione pari al 16,3%, con punte del 24,7% in Calabria, del 23,4% in Campania e del 22,3% in Sicilia. A livello nazionale il livello delle imposte sottratte al Fisco è intorno ai 114 miliardi di euro.La ricerca dell'Ufficio Studi della Cgia evidenzia come nei 20 anni considerati le entrate tributarie sono cresciute di oltre 65...