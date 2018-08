Cgia Mestre contro l'aumento dell'Iva anche in modo selettivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAMESTRE No allincremento dell'Iva. A dirlo è la Cgia di Mestre che esprime la sua netta contrarietà anche all'eventuale ritocco all'insù in forma selettiva. Ipotesi, quest'ultima, che sembra stia prendendo forma all'interno degli uffici del ministero dell'Economia. Gli artigiani mestrini ricordano che, nell'ipotesi peggiore, se non verranno recuperati entro la fine di quest'anno 12,4 miliardi di euro, l'aliquota ordinaria passerà dal 22 al 24,2 per cento, mentre quella ridotta dal 10 salirà all'11,5 per cento.«Bisogna...