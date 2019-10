Cgia, le grandi imprese evadono 16 volte le piccole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FISCOVENEZIA La Cgia di Mestre torna sui temi fiscali e attacca: l'entità dell'evasione contestata alle grandi imprese nel 2018 è stata 16 volte superiore a quella delle piccole aziende e dei lavoratori autonomi (nel 2017 era stata pari a 18). Lo rilevano gli artigiani avvertendo che dall'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate lo scorso anno sulle attività economiche emerge come la maggiore imposta media accertata per ogni singola grande azienda sia pari a poco più di 1 milione di euro, per la media impresa di 365.111...