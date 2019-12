Cgia: la nuova burocrazia costerà 3,2 miliardi in più

LO STUDIO

VENEZIA Nel 2020 il peso economico della burocrazia è destinato ad aumentare di almeno 3,2 miliardi. Lo prevede la Cgia di Mestre che segnala come ulteriore peso gli adempimenti imposti dal nuovo «Codice della crisi e dell'insolvenza», le nuove disposizioni sul contrasto all'omesso versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti delle aziende che lavorano in subappalto e l'obbligo esteso a tutte le imprese di inviare telematicamente i corrispettivi.

Per evitare il fallimento delle Pmi, il legislatore ha introdotto questo codice anticrisi che impone anche alle Srl di piccole dimensioni di nominare un organo di controllo composto o da un collegio sindacale o da un sindaco unico o da un revisore dei conti. Operazione che obbliga, tra le altre cose, la modifica dello statuto societario. I costi per adempiere agli obblighi imposti dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» secondo un'analisi condotta dal Cerved sulle micro e sulle Pmi ammonterebbero complessivamente a 2,9 miliardi.

STRETTA

C'è poi la stretta sugli appalti con l'obbligo di invio di copia dei versamenti delle ritenute Irpef. Con il decreto fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020, viene ora disposto l'obbligo, per chi affida il compimento di un'opera o un servizio di importo annuo superiore a 200 mila euro, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltarici, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Adempimento, ricorda la Cgia, che ha l'obbiettivo di contrastare il mancato versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti; irregolarità, quest'ultima, molto diffusa nelle filiere del settore edile. In caso di mancata risposta, oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa. Costi aggiuntivi che la Cgia stima in almeno 300 milioni di euro all'anno.

Altro punto è l'invio e memorizzazione telematica dei corrispettivi. L'operazione dovrà essere eseguita anche dai commercianti al minuto, dagli artigiani e dai soggetti assimilati. L'obbligo, entrato in vigore il primo luglio 2019 per le aziende con fatturato superiore a 400.000 euro, viene esteso a tutti gli altri operatori a partire dal prossimo primo gennaio 2020. Per le piccole e micro aziende la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi dovranno essere effettuate tramite un registratore telematico. La Cgia stima in 1.600.000 le unità produttive interessate dall'operazione. Al netto dei benefici fiscali riconducibili all'ammortamento del costo, l'aggravio per ogni azienda è stimato in circa 300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA