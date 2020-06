LO STUDIO

VENEZIA La malaburocrazia e i ritardi della Pubblica Amministrazione costano 14 miliardi l'anno alle imprese del Nordest. Il conto è della Cgia di Mestre, che come rileva il coordinatore dell'ufficio studi Paolo Zabeo, stima in 8 miliardi «il costo che incombe sul sistema produttivo per la gestione dei rapporti con la Pa» e in altri 6 «i mancati pagamenti da parte dello Stato centrale e delle Autonomie locali». Una situazione peggiorata con l'emergenza Covid, secondo il segretario Renato Mason: «I decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio non hanno finora innescato gli effetti positivi che tutti auspicavano. All'opposto, hanno generato confusione, disorientamento e tanta irritazione da parte dei lavoratori e delle imprese nei confronti delle istituzioni pubbliche».

I NUMERI

La provincia nordestina dove le aziende pagano il costo più alto per la gestione dei rapporti con gli enti pubblici è Verona, con 1,034 miliardi. Seguono Padova con 1,032 miliardi, Vicenza con 963 milioni, Treviso con 938 e Venezia con 877. Le realtà imprenditoriali meno soffocate dalla burocrazia sono invece quelle di Belluno (218 milioni), Rovigo (197) e Gorizia (126). Sul fronte dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione a Nordest, gli ultimi dati disponibili (riferiti al 1° trimestre di quest'anno e al valore medio del 2019) dicono che le aziende sanitarie, i Comuni capoluogo, le Province e le Regioni sono decisamente virtuose. Su una quarantina di realtà monitorate, lo scorso anno soltanto il Comune di Pordenone ha pagato i propri fornitori successivamente alla scadenza, oltretutto con un ritardo di soli 0,48 giorni. Va peggio con gli organi centrali.

LE PROPOSTE

Per migliorare l'efficienza della Pa, la Cgia lancia alcune proposte. Innanzi tutto «diminuire le norme presenti nel nostro ordinamento», ma anche scriverle meglio, «bandendo il burocratese e imponendo un monitoraggio periodico sugli effetti che producono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

