IL CASO

VENEZIA Il Ministero dell'economia assicura: il ritardo dei pagamenti della Pubblica amministrazione scende a un solo giorno contro i 27 del 2017. Ma la Cgia di Mestre contesta: «Nel 2019 la nostra PA ha saldato mediamente in 48 giorni i propri fornitori, quindi con un solo giorno di ritardo? Ma di cosa stanno parlando? Evidentemente adesso si capisce per quale motivo la Corte di Giustizia Ue ci ha condannati nel gennaio scorso. Al Mef continuano ad ignorare le disposizioni previste dalla direttiva Ue», avverte Paolo Zabeo, coordinatore Ufficio studi degli artigiani.

Il Ministero insiste spiegando che, in base ai dati rilevati a maggio sulle fatture ricevute nel 2019, anche tenendo conto delle code dei pagamenti non ancora effettuati al momento della rilevazione, il tempo medio di saldo è 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza. «Si conferma - evidenzia il Mef - il trend decrescente: dai 74 giorni del 2015 fino ai 55 del 2018. Il tempo medio di ritardo (un giorno nel 2019) così si era già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7 del 2018. E risulta in crescita la quota di fatture pagate dalle Pa entro i termini comunitari e nazionali, arrivate al 69% nel 2019».

La Cgia ribatte: «Ricordiamo che la direttiva Ue impone i pagamenti della Pa entro 30 giorni, fino a 60 solo nel caso di transazioni riferite al settore sanitario. Quindi, se l'anno scorso la nostra Pa ha liquidato le imprese in 48 giorni, vuol dire che rispetto alle disposizioni di legge ha pagato i fornitori, non del settore sanità, con 18 giorni di ritardo». «Come sempre - aggiunge il Segretario Renato Mason - il Mef gioca sull'equivoco. Sostengono di aver pagato con un giorno di ritardo, mettendo a confronto, molto probabilmente, i tempi medi di pagamento effettuati con la scadenza prevista dal contratto che, pare di capire, nel 2019 è stata di 47 giorni. Cosa però che è in contrasto con la legge, perché bisogna saldare i fornitori entro 30 giorni».

GARANZIE

La Cgia ieri ha pubblicato anche un altro studio secondo il quale dal 17 marzo fino al 25 giugno scorso, le domande pervenute al Fondo di garanzia del Mef, così come previsto dai decreti «Cura Italia» e «Liquidità», sono state 715.776, per un importo complessivo di finanziamenti richiesti dalle imprese pari a 41 miliardi. Per gli artigiani di Mestre, pertanto, se si tiene conto che i possibili fruitori di questi due provvedimenti ammontano a poco più di 5.460.000 unità, significa che solo il 13% del totale degli imprenditori e dei liberi professionisti italiani è ricorso a questi aiuti economici. L'87% non l'ha fatto.

