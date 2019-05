Cementir, vola il mol (+40%) confermati gli obiettivi 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TRIMESTREROMA Continua la crescita di Cementir Holding. Il gruppo guidato da Francesco Caltagirone Jr, ha archiviato il primo trimestre dell'anno con un margine operativo lordo di 33,7 milioni, in crescita del 39,7% sullo stesso trimestre 2018, a fronte di un risultato ante imposte negativo per 0,3 milioni. Migliorano anche i ricavi, saliti a 264,4 milioni rispetto ai 242,3 milioni dello stesso trimestre del 2018 (+9,1%), con l'utile operativo fotografato a quota 7,8 milioni (in aumento di oltre il 23%). Risultati ottenuti «non solo grazie...