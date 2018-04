Cementir, ricavi in crescita del 10,9% nel 2017

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOROMA L'assemblea degli azionisti di Cementir Holding (gruppo Caltagirone) ha approvato il bilancio 2017 chiuso con un utile di 71,5 milioni (67,3 milioni nel 2016) e la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro per azione (in linea con l'anno precedente). Il margine operativo lordo a 222,7 milioni fa segnare un miglioramento del 12,6 per cento. La cedola sarà staccata il 21 maggio prossimo. Lo ha comunicato il presidente e amministratore delegato Francesco Caltagirone Jr durante l'assemblea. I ricavi hanno raggiunto quota...