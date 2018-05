Cementir Holding via al nuovo piano: nel 2020 ricavi a quota 1,34 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Sei priorità strategiche e target finanziari ambiziosi. Il nuovo piano industriale di Cementir Holding (gruppo Caltagirone) approvato ieri punta ad arrivare al 2020 con ricavi per circa 1,34 miliardi e un Mol di 270 milioni. Come prima priorità la società vede un «miglioramento della redditività dei business in tutte le aree geografiche mediante una serie di azioni che si focalizzeranno su efficientamento e contenimento dei costi nonostante l'incremento dei volumi da un lato, e sui prezzi e l'offerta di prodotti e servizi...