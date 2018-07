Cementir Holding: aumentano i ricavi e volano i profitti nel primo semestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA Via libera dal consiglio di amministrazione della Cementir Holding ai risultati consolidati del primo semestre 2018 che si chiude in crescita e con la conferma degli obiettivi economico finanziari per il 2018.UTILE A 77 MILIONIL'utile netto balza a 77 milioni in forte aumento rispetto ai 15,5 milioni del primo semestre 2017 (+ 400,5%). I ricavi aumentano del 5,7% attestandosi a 588,5 milioni (556,9 milioni di euro nel primo semestre 2017). Il margine operativo lordo mette a segno un miglioramento del 9,5% a 96 milioni (87,7...