Cdp, Maxi utile da 4,5 miliardi E guarda Alitalia

LA STRATEGIAMILANO «Siamo un investitore paziente, vogliamo agire al meglio per la società» e per gli azionisti», dice il presidente Claudio Costamagna. Così, dopo aver chiuso il 2017 con un utile netto consolidato di 4,5 miliardi contro gli 1,2 miliardi dell'esercizio precedente, con la stessa ottica industriale e di lungo termine con cui ha affrontato i dossier più caldi (Saipem, Ilva, Finacantieri), Cassa depositi e prestiti è pronta a giocare le sue carte per Alitalia. «Siamo disponibili a entrare nella partita, ma soltanto dopo...