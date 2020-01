GOVERNANCE

ROMA Blitz del Tesoro in Cassa Depositi e prestiti, per la composizione del comitato nomine che, tra qualche mese, dovrà esprimersi sui nuovi vertici di Terna, Fincantieri e Snam. E dietro questa mossa potrebbe esserci la voglia del Pd di avere voce in capitolo. Ieri nel consiglio di Via Goito la proposta sull'istituzione del comitato nomine, avviata dal board del 18 dicembre, ha suscitato un vivace dibattito. L'idea iniziale del presidente Giovanni Gorno Tempini era di un organismo di 3-5 membri in modo da ricomprendere anche consiglieri indipendenti, come la best practice delle quotate. Il ministero dell'Economia, che è primo azionista (82,77%), ha chiesto un comitato di tre membri: il presidente Gorno, espresso dalle fondazioni, socie con il 15,93%, l'ad Fabrizio Palermo e il dg del Tesoro Alessandro Rivera. E siccome Palermo è indicato da via XX Settembre, il comitato è a maggioranza del Tesoro. Considerando che il ministro dell'Economia è Roberto Gualtieri, esponente di punta del Pd, partito di governo, uscito vincitore dalla tornata elettorale in Emilia Romagna e che ha fatto sapere di voler monetizzare questa supremazia, la prova di forza del Mef ha una sua motivazione. Eppure alcuni dei consiglieri indipendenti espressi dal Tesoro si sono battuti per un comitato a cinque con la presenza proprio di indipendenti. INfine, il cda ha portato avanti il progetto di costituzione di una Fondazione Cdp per interventi culturali, sul modello della Fondazione Fs.

r. dim.

