Cdp batte i cinesi, Trussardi resta italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MODAROMA Quattro R tenta di mantenere in Italia Trussardi, il brand del levriero, fondato da Dante Trussardi e sviluppato dal figlio Nicola, scomparso prematuramente nel 1999. Il fondo di investimento di Cdp (40%), Inail, Inarcasse e Cassa Forense, specializzato in interventi in aziende in temporaneo squilibrio finanziario, vanta un'esclusiva sulla maggioranza della griffe, sbarrando la strada a un gruppo cinese che aveva tentato di mettere le mani sulla casa di moda nata producendo guanti e oggi affinatasi nel settore del...