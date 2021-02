RIASSETTI

MILANO La cordata guidata da Cdp ha chiesto ad Atlantia un quarto rinvio del termine per la presentazione dell'offerta binding sull'88% di Autostrade, rispetto alla scadenza della due diligence al 31 gennaio. Cdp equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe), in una lettera scritta in inglese e lunga una pagina e mezza al netto delle firme, arrivata nella tarda serata del 31 gennaio, ha preso tempo fino a fine febbraio. Atlantia fa sapere di aver convocato un consiglio ad hoc per venerdì 5 allo scopo di rispondere alla nuova richiesta di rinvio. Risposta che sarà quasi certamente di accoglimento pur ponendo probabilmente la condizione di non essere disponibili a ulteriori proroghe. Sembra che nell'accordo per il nuovo governo, sia stata cassata la parola caducazione (della concessione) e questo potrebbe facilitare la transazione.

Secondo una nota diffusa da Atlantia e sollecitata dalla Consob (il titolo è stato sospeso per un eccesso di rialzo del 16%) la missiva «non contiene alcuna indicazione di prezzo» ma si limita ad affermare: «Il consorzio continuerà a lavorare in modo collaborativo e rapido con Atlantia per completare i punti ancora aperti, con l'obiettivo di inviarvi una proposta finale entro il mese di febbraio». Senza fare aggiornamenti sulla valutazione del 22 dicembre, «siamo confidenti di poter fornire una proposta migliorativa e di interesse per le vostre considerazioni successive alle nostre interlocuzioni».

Va ricordato che prima di Natale, il prezzo contenuto nella terza richiesta di proroga si attestava a 8 miliardi che era leggermente più basso della forchetta di 8,5-9,5 miliardi due volte proposta in autunno e respinta dalla holding dei Benetton che si trova in mezzo a due fuochi: da un lato Cdp che agisce per conto della politica, dall'altro del fondo Tci (10%) che pretende una valutazione di 10-11 miliardi. E fa capire che a un prezzo più basso potrebbe promuovere un'azione per danni.

Nella missiva dell'altro giorno comunque, sono riportati toni molto concilianti nei confronti della controparte, dopo che nei giorni scorsi, si sono scambiate stilettate indirette: «Apprezziamo fortemente gli sforzi significativi di Atlantia e Aspi nel supportare il Consorzio nel giungere a questo punto e riteniamo di trovarci ora in una condizione che consentirà a tutte le parti di muoversi efficientemente per completare la transazione». Le stilettate si riferivano alla difficoltà di reperire dati e informazioni in data room, rilievi però respinti al mittente da Atlantia. Infatti la cordata conclude: «Confermiamo di aver sostanzialmente completato le richieste e la raccolta delle informazioni necessarie relative alle nostre attività di due diligence», precisando di essere a conoscenza del fatto che la holding sta lavorando per fornire le ultime informazioni recentemente richieste.

