LA PROPOSTAROMA La stretta sui meccanismi di nomina dei consigli di amministrazione delle società potrebbe non essere lontana, visto che il Parlamento ha deciso di occuparsene. Il faro è in particolare sulla presentazione della cosiddetta lista del consiglio, uno strumento entrato nella prassi statutaria italiana e utilizzato da almeno una cinquantina di società quotate, a partire da due grandi realtà come Mediobanca e Generali. Si tratta...