TRASPORTI

MESTRE Quasi 73 milioni tra auto e camion transitati sul Passante di Mestre, sull'autostrada Venezia-Padova e sulla tangenziale di Mestre. Numeri fantasmagorici se confrontati con il vuoto quasi pneumatico degli ultimi due mesi ma numeri reali, perché sono quelli registrati da Cav nel 2019, e che hanno permesso di affrontare anche l'emergenza Covid-19 di questi primi mesi del 2020. È il messaggio che emerge dalla lettura del bilancio di esercizio dell'anno scorso approvato dall'assemblea degli azionisti di Concessioni autostradali venete (Cav appunto).

INVESTIMENTI

«Gli investimenti nell'ultimo esercizio hanno permesso di affrontare con maggiore serenità lo tsunami scatenato dall'emergenza Covid, che ha coinvolto pesantemente anche il nostro settore e inevitabilmente avrà ripercussioni nell'esercizio corrente - spiega la presidente Luisa Serato . Aver operato con lungimiranza in tempi non sospetti ci ha permesso di rimanere in carreggiata nella tempesta». E l'amministratore delegato Ugo Dibennardo ha specificato che «investire nel futuro ci ha consentito di operare in continuità, lavorativa, prestazionale e di pagamenti».

L'utile al netto delle imposte, che è stato di 27 milioni di euro con un aumento del 15,4% rispetto al 2018, va guardato dunque anche sotto la lente dell'emergenza sanitaria ed economica. E sommando gli utili, tutti reinvestiti in Veneto, alle imposte versate, il ritorno al Paese è stato superiore ai 56 milioni di euro.

In attesa che la pandemia scompaia, Cav ha affrontato le settimane durante le quali lungo i suoi tratti di autostrade e tangenziale non sono passati né Tir né automobili, esentando anche dal pagamento del pedaggio gli operatori in prima linea sul fronte sanitario, oltre ad aver rispettato gli impegni finanziari: del Project Bond acceso per pagare il Passante di Mestre, al 31 dicembre 2019, risulta un debito residuo di 620,5 milioni di euro, mentre è stato invece estinto nell'aprile 2019 il finanziamento subordinato Anas. Per il futuro la Società sarà in grado di continuare a far fronte al prestito obbligazionario, con il rimborso delle quote del Project Bond per 77,7 milioni di euro, e in secondo luogo agli impegni correlati agli investimenti, sia per esigenze funzionali alla gestione dei tratti autostradali in concessione, sia per la conclusione delle opere complementari e di completamento del Passante di Mestre. D'altro canto in chiusura di bilancio c'erano 127 milioni di euro di disponibilità liquide, più del doppio del 2018 (erano 76,1 milioni); inoltre sono state costituite riserve di liquidità (conti correnti vincolati), che al 31 dicembre 2019 ammontano a 72,5 milioni di euro, cui andranno ad aggiungersi le risorse dell'ordinaria gestione autostradale e dei pedaggi.

Altri dati salienti del bilancio: 166,2 milioni di euro di valore della produzione, 144,1 milioni di ricavi da pedaggi (+3,03% rispetto al 2018), 110 milioni di costi della produzione (+1,04%), 30,4 milioni di costi dei servizi (+19,86%), 18,5 milioni di costo del personale (diminuito del 3,65%), 16,6 milioni di oneri finanziari (-20,17%).

INNOVAZIONE

Parte degli investimenti sono serviti, oltre che per la riqualificazione della pavimentazione, per l'innovazione: la riconversione degli impianti di illuminazione ora a Led, l'attivazione di Ainop, il database per il monitoraggio nazionale di gallerie, viadotti e ponti.

I 72 milioni e 984 mila veicoli transitati nel 2019 sono divisi in 56 milioni e 792 mila auto (+0,50%) e 16 milioni e 191 mila camion (+2,21%). In calo, invece, gli incidenti: sono stati 206 contro i 270 del 2018 (-23,70%), dei quali 130 hanno coinvolto automobili e 76 camion; inoltre il tasso di sinistrosità (il rapporto tra numero di incidenti e chilometri) è sceso del 24,04% fermandosi a 11,28.

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA