Cav, Serato entra in Cda grazie alle quote rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Luisa Serato, attuale presidente di Cav, rischia di essere riconfermata nel consiglio di amministrazione della società che gestisce il Passante di Mestre solo in quanto donna. E, proprio in virtù delle quote rosa, di non dover nemmeno passare per il voto del consiglio regionale del Veneto. La conseguenza, però, è che gli altri due membri di nomina regionale, in base a una vecchia legge che tutela le minoranze solo quando i candidati da eleggere sono almeno tre, sarebbero appannaggio della Lega. Di qui l'invito del segretario...