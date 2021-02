FINANZA

VENEZIA Vola il titolo di Cattolica dopo la possibile scalata da parte del presidente e proprietario di Banca Finint Enrico Marchi, pronto a costruire una cordata per acquisire intorno al 10% della compagnia per affiancare Generali, primo socio al 24,4% dopo aver investito 300 milioni. Il titolo ha guadagnato ieri il 7,45%, con punte anche del 10%, chiudendo a 4,58 euro. A far lievitare le quotazioni anche la notizia che il 14 gennaio gli investitori di Plavisgas capitanati dall'avvocato trevigiano Massimo Malvestio hanno dato la loro disponibilità ad acquisire il pacchetto del 12,3% di azioni proprie di Cattolica. Questo dopo che questi investitori avevano esercitato il diritto di recesso per circa il 2% del capitale a fine settembre scorso al valore dell'acquisto fatto da Generali: 5,47 euro per azione. A vendere sono stati anche i fondi gestiti da Praude, che ha in Malvestio il punto di riferimento. La risposta di Cattolica l'11 febbraio è una presa d'atto «dell'interesse manifestato» ricordando come l'Ivass abbia chiesto la dismissione delle azioni entro fine anno «senza imporre condizioni o forme di sorta» e come «allo stato» non sia «possibile formulare indicazioni più precise su modalità e tempistiche realizzative». Una risposta fredda che gli investitori capitanati da Malvestio, che a suo tempo uscirono da Ascopiave con una lauta plusvalenza, interpretano come una mancanza di interesse. Plavisgas si è offerta di acquistare tutto o gran parte del 12% prima dell'aumento di capitale da 200 milioni da fare entro la fine di luglio. Plavisgas è partecipata da un gruppo di imprenditori veneti, tra cui le famiglie Stevanato (del gruppo farmacceutico padovano), Codognotto (gruppo di trasporto e logistica), De Bortoli (Db Group), Marchetto (Somec) e Gino Dal Mas di Siliconature. La cordata dispone di circa 40 milioni di mezzi propri, accompagnati dall'impegno dei soci a iniettare nuove risorse qualora l'operazione fosse andata in porto. A muovere gli imprenditori, che non si considerano ostili a Generali, è un interesse finanziario. Non è dunque escluso che la società possa prendere una quota della compagnia, magari partecipando all'aumento.

LONTANI DA MARCHI

La cordata di Malvestio sarebbe però lontana da quella che Marchi sta costruendo e che avrebbe forti legami con gli ambienti veronesi e sarebbe vicina anche al presidente uscente Paolo Bedoni. Finint gestisce infatti già diverse partite per Cattolica a partire dal fondo immobiliare Ca' Tron H-Campus. Per ora Fondazione Cariverona, che ha intorno l'1% di Cattolica, è alla finestra: nessun contatto tra Marchi e il presidente dell'ente veronese grande azionista di Unicredi, il veneziano Alessandro Mazzucco.

Maurizio Crema

