MILANO Svolta storica per Cattolica. L'assemblea dei soci della compagnia assicurativa veronese ha approvato la trasformazione in spa, condizione necessaria per finalizzare l'accordo con Generali, che rileverà in aumento di capitale il 24,4%. L'abbandono della forma cooperativa è stato approvato dai soci con una maggioranza del 71% insieme ad alcune modifiche statutarie. All'assemblea - che si è svolta attraverso il rappresentante unico - hanno partecipato 2.722 soci, pari al 14,96% del capitale sociale. Via libera anche alla nomina in consiglio dell'attuale dg Carlo Ferraresi, destinato a diventare amministratore delegato. Le modifiche statutarie proposte saranno efficaci solo dopo l'autorizzazione da parte Ivass e la conseguente iscrizione nel Registro delle imprese, data dalla quale, per quel che riguarda la delibera di trasformazione, decorrerà il termine di 15 giorni per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della medesima deliberazione.

«Con questo passaggio storico prosegue il percorso di riforme intrapreso dalla società oltre 20 anni fa, volto a renderla sempre più competitiva e al passo con le best practice del settore assicurativo». E' quanto afferma in una nota il presidente della Cattolica, Paolo Bedoni, dopo il sì dei soci alla spa. «La votazione di oggi permetterà alla compagnia di essere sempre più forte sul mercato, solida e proiettata verso il futuro attraverso l'alleanza strategica con un player di grande rilievo quale è Generali - aggiunge Bedoni - Tutto ciò senza rinunciare, anche attraverso la Fondazione Cattolica, ai propri valori, alla propria identità e al radicamento sul territorio». Generali è il «miglior partner possibile» e allearsi con il Leone di Trieste consentirà a Cattolica «di implementare la sua efficacia, crescendo ancor di più con importanti progetti in tutte le linee di business, mantenendo il radicamento sul territorio, il valore delle professionalità e della rete di agenti», spiegano insieme Bedoni e Ferraresi, questi entrato nel consiglio per diventare ad, in un messaggio ai dipendenti.

«La trasformazione è un passaggio nel solco di quel costante aggiornamento del modello di governance in base alle necessità e all'evoluzione del mercato che abbiamo sempre garantito sin dalla quotazione in Borsa: senza un moderno accesso al capitale non vi è possibilità di sviluppo», continua la lettera. L'alleanza strategica con un player di rilievo come Generali, cocnlude, «conferma la forza dei nostri valori, il nostro radicamento sul territorio e le nostre prerogative industriali. Generali ci ha scelto perché siamo Cattolica e perché comunque continueremo a esserlo».

