VENEZIA (m.cr.) Cattolica ha fatto il primo passo verso l'addio alla cooperativa e la trasformazione in spa. Domani ci sarà il secondo: il cda si riunirà per convocare l'assemblea per approvare il passaggio epocale.

I soci (accorsi in massa malgrado le regole Covid: l'anno scorso erano 1357 quest'anno 1376 per delega) hanno approvato a maggioranza l'aumento di capitale da 500 milioni chiesto da Ivass per riportare, in tempi stretti, l'indice di solvibilità a un livello adeguato e il cambiamento nello Statuto. Secondo il presidente Paolo Bedoni, che per la prima volta ha presieduto un'assemblea a porte chiuse, è la dimostrazione di un'unità ritrovata: i soci «hanno dimostrato con il loro voto di condividere il processo di riforme che abbiamo avviato fin dalla quotazione e l'aumento di capitale necessario ad avviare un nuovo momento di consolidamento e sviluppo della società. Cattolica - aggiunge Bedoni - è un'azienda sana, in grado di generare valore e le importanti evoluzioni recentemente annunciate ci permetteranno di proseguire il piano di crescita». Sembra una vita fa che Bedoni dichiarava «rimanere coop ci permette di non essere scalati, di mantenere il rapporto con il territorio, di redistribuire la ricchezza». Ma nessuno, né lui né il cda poteva prevedere una pandemia o il calo dei tassi: l'indice di solvency è andato giù e Ivass, l'Authority per le assicurazioni, ha chiesto un piano dettagliato e un aumento di capitale entro settembre. In tempo record è stata studiata un'operazione convincente con Generali che mette al sicuro la compagnia veronese. Cattolica evita il rischio commissariamento e il mercato approva: azioni più 38% a 4,98 euro, vicino ai 5,55 euro per azione che pagherà Generali. E anche Fondazione Cariverona, che dopo l'uscita dell'ad Alberto Minali ha progressivamente dismesso la sua quota scendendo all'1% e non ha partecipato all'assemblea, guarda almeno al ritorno speculativo. E Generali spiazza la concorrenza. Con Cattolica infatti stava trattando anche Vittoria Assicurazioni ed erano interessati anche Allianz, Axa e Groupama.

EVITATO IL COMMISSARIAMENTO

I prossimi passi vedono lunedì un cda per convocare (entro il 31 luglio come previsto dagli accordi con Generali) l'assemblea straordinaria che avrà all'ordine del giorno la trasformazione in spa (da realizzarsi il 1 aprile 2021). Sul tavolo della discussione ci saranno anche i primi passi formali per l'ingresso di Generali con la prima tranche riservata da 300 milioni dell'aumento di capitale da lanciare in autunno. A quel punto il Leone sarà il primo azionista al 24,4% con la possibilità di partecipare pro quota a una successiva ricapitalizzazione da 200 milioni. E avrà tre posti nel cda di Cattolica per seguire da vicino il processo.

Nei giorni scorsi l'associazione Verona Network, intorno alla quale si coagula circa il 7-10% del capitale (4-5mila soci) di Cattolica, ha chiesto di «annullare l'assemblea prima che la stessa si celebri». I piccoli soci sono pronti, lo ha confermato all'agenzia Ansa Germano Zanini, direttore della Settimana Veronese della Finanza, a dare mandato, già lunedì, ai loro legali per fare un esposto a Ivass e Consob impugnando le eventuali delibere.

