VENEZIA (m.cr.) Cattolica: per un posto in cda sfida tra il direttore generale Carlo Ferraresi e uno dei grandi oppositori della gestione del presidente Paolo Bedoni, il commercialista veronese Michele Smargiassi. Il tutto mentre il gruppo dei soci contro la trasformazione in spa presenta un esposto alla Consob e promette cause.

Sono due le candidature per la nomina di un componente del cda di Cattolica che sarà sottoposta alla assemblea degli azionisti di fine luglio: il posto è quello lasciato libero dall'ex Ad Alberto Minali dimessosi il 29 maggio dopo il ritiro delle sue deleghe avvenuto nell'ottobre 2019. Oltre alla lista del cda, che candida il direttore generale Carlo Ferraresi, un gruppo di 136 soci ha presentato la candidatura del commercialista veronese Michele Giangrande.

I coordinatori di «Casa Cattolica», la rete di soci della compagnia veronese contrari alla spa e all'alleanza con Generali, hanno presentato un esposto alla Consob dove denunciano presunte irregolarità dell'assemblea della compagnia veronese di fine giugno chiedendo di invalidarla. Nei prossimi giorni dovrebbe partire una nuova azione legale presso il Tribunale delle Imprese di Venezia. Due i punti critici più importanti segnalati alla Consob: «l'impossibilità di molti dei 18mila soci a votare per il non ricevimento della documentazione nei tempi necessari» e la «distorsione della volontà dei soci». Si chiede inoltre a Consob di intervenire con urgenza prima dell'assise di fine luglio ricordando come Cattolica «sia la 5° Compagnia assicurativa in Italia e rappresenti un gruppo con quasi 7 miliardi di raccolta premi» con buona parte dei soci in Veneto e Lombardia.

