FINANZAVERONA Sull'Opa di Generali su Cattolica, Ivass (l'autorità di controllo delle assicurazioni) e Consob non hanno rilevato «alcuna distonia rispetto ai paradigmi usuali per operazioni di questo genere». Lo ha sottolineato il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione Finanze della Camera.Freni ha fornito gli ultimi dati disponibili sulle adesioni pari, secondo l'aggiornamento della stessa...