ASSICURAZIONI

VERONA Cattolica, nuovi dettagli sui rilievi di Ivass che chiamano in causa anche l'alleanza col Banco Bpm mentre si dimette il consigliere Luigi Castelletti. Ieri in serata nuovo comunicato stampa della compagnia quotata su richiesta della Consob. «Ivass ha rilevato carenze, riferibili a situazioni relative soprattutto agli anni 2018/19 ed antecedenti, e ai primi mesi del 2020, circa il sistema di governo societario e di gestione dei rischi - recita il comunicato -. Secondo l'Autorità, il cda non ha improntato la propria azione circa i vari rischi a canoni di cautela e prudenza con conseguente pregiudizio potenziale per la solvibilità del gruppo e la necessità di rafforzamento dei mezzi propri». In particolare, è evidenziata l'operazione di bancassurance con Banco Bpm dei 2018, i cui «risultati negativi non sono stati dibattuti nel cda». Nel mirino anche il presidente che «non ha svolto adeguatamente il proprio compito di garante del buon funzionamento dell'organo, ponendo in essere condotte anche in contrasto con lo statuto societario che ne hanno alterato il processo di formazione delle decisioni e che, per la loro opacità, hanno pregiudicato il diritto degli amministratori all'assunzione di decisioni informate». Secondo Ivass, il Cda non ha controllato a dovere anche le attività delle controllate Cattolica Beni Immobili e Cattolica Agricola che, dalla loro costituzione, «hanno registrato perdite per complessivi 23 milioni». Carenze anche nelle analisi dei rischi nella sottoscrizione e gestione degli investimenti in H-Farm e nel Fondo Ca' Tron HCampus.

