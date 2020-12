LA DELIBERA CONSOB

MILANO Se il gruppo Generali dovesse superare la soglia del 25% del capitale di Cattolica non ci sarebbe alcuna esenzione dall'obbligo di Opa. A chiarirlo è la Consob che, senza fare nomi, risponde sul suo sito al quesito posto a suo tempo dal Leone di Trieste. Il nodo era legato alla copertura del recesso legato alla trasformazione in Spa, poco più di 20 milioni di azioni per circa 112 milioni, che la compagnia dovrà coprire direttamente. Come accade sempre in questi casi, i nomi delle società sono coperti da omissis, ma la fattispecie sembra riconducibile proprio al caso Generali-Cattolica.

IL DUBBIO

«Gli ulteriori acquisti che venissero effettuati prima di un incremento partecipativo eventualmente esentabile per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente - scrive Consob - potrebbero presentare quel carattere di volontarietà atto ad inibire l'operatività di tale esenzione, ove gli stessi si rivelassero non marginali ai fini del superamento delle soglie rilevanti, tenuto anche conto della già nota tempistica delle operazioni». Tradotto, non c'è esenzione perché salire oltre la soglia del 25% tramite l'esercizio dei diritti di opzione non rientra tra le cause indipendenti dalla volontà di Generali (il dubbio posto dalla compagnia triestina nel suo quesito era proprio sugli incrementi partecipativi connessi all'esercizio di diritti di opzione in caso di recesso).

